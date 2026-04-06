La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a rechazar el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que señala que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

En conferencia de prensa, reiteró que el informe no tomó en cuenta las acciones que su gobierno ha realizado en la materia, y que los resultados del comité derivan de un análisis de la desaparición forzada en cuatro entidades, de 2009 al 2017.

Añadió que el informe no cumple con los propios estatutos de la ONU, que definen las características de la desaparición forzada.

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“En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier Estado, de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”, comentó.

Añadió que las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación emitirán mayor información al respecto, pero lamentó que las acciones realizadas por su gobierno, no hayan sido tomadas en cuenta.

“Esto no tiene nada que ver con los trabajos que hacemos con los colectivos, con la solidaridad que tenemos con los padres y madres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desaparecida, el trabajo que estamos haciendo de la alerta, el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país, vinculado principalmente con la delincuencia organizada… Todo esto no se toma en cuenta, por eso rechazamos el informe”, dijo.

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