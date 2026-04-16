Una riña derivada de una pelea clandestina de gallos dejó un saldo de cinco personas fallecidas y al menos siete lesionadas en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se originó por disputas relacionadas con apuestas entre asistentes al evento realizado en un predio particular. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la policía municipal, en coordinación con cuerpos de emergencia, acudieron al lugar tras el reporte al número 9-1-1. A su arribo, confirmaron el fallecimiento de cuatro personas y brindaron atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales tanto de la capital queretana como de Corregidora.

Foto: Ángel González / EL UNIVERSAL Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que posteriormente se confirmó el fallecimiento de una persona más en el hospital al que fue trasladada.

Policías estatales resguardaron un vehículo particular en el acceso a una clínica privada sobre Paseo Constituyentes, mientras que unidades, con apoyo del Ejército Mexicano, custodiaron el área de urgencias del Hospital General.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, mientras que la policía estatal implementó recorridos de vigilancia sobre el Libramiento Sur Poniente para reforzar la seguridad en la zona.

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Activan protocolos de seguridad

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que instruyó la activación inmediata de protocolos de seguridad en todo el estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno, tras el ataque armado registrado en el municipio de Corregidora que dejó cinco personas sin vida.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal precisó que encabeza una reunión de seguridad en los minutos posteriores con el objetivo de reforzar las acciones operativas y dar seguimiento puntual a la situación.

Indicó que se mantiene la atención médica a las personas lesionadas, mientras que el ayuntamiento de Corregidora brinda acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas ya identificadas.

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Asimismo, puntualizó que la Fiscalía General del Estado de Querétaro será la encargada de informar sobre los avances de la investigación.

Kuri González aseguró que tanto el gobierno estatal como la autoridad municipal mantendrán informada a la ciudadanía en el ámbito de sus respectivas competencias, y condenó de manera enérgica los hechos.

“Garantizo que, como siempre, no habrá impunidad”, sostuvo el titular del Ejecutivo estatal, quien también exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

Foto: captura de Facebook

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió la noche del 15 de abril en un palenque clandestino ubicado en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, donde un grupo armado irrumpió y abrió fuego contra los asistentes.

En el sitio murieron cuatro personas, mientras que más de una decena resultaron lesionadas. Posteriormente, una quinta víctima falleció mientras recibía atención médica en un hospital privado, elevando la cifra de decesos.

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afcl