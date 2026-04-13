Pachuca.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca desmantelaron una pelea de gallos clandestina que se realizaba en la ciudad, donde fueron detenidas 37 personas.

De acuerdo con la corporación municipal, a través de una llamada anónima se reportó que en un domicilio ubicado en la colonia Sierra Bonita, en la esquina de las calles Sierra Madre Oriental y Montaña Himalaya, se llevaban a cabo peleas de gallos con apuestas y consumo de bebidas alcohólicas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Estatal, así como personal de Reglamentos y Espectáculos y de la Secretaría de Medio Ambiente, acudieron al sitio para realizar la verificación correspondiente.

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En el lugar confirmaron actividades ilegales, además de la ingesta de alcohol, lo que derivó en la detención de 37 personas, de las cuales 35 son hombres y dos mujeres. También fueron asegurados ocho gallos.

Tanto los detenidos como los animales quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal. Las autoridades hicieron un llamado a la población a continuar con este tipo de denuncias.

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