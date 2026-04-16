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Tlaquiltenango.- Un tractocamión ardió en llamas tras estrellarse contra un muro de contención en la Autopista Siglo XXI, en el tramo que cruza Tlaquiltenango, en los límites con Jojutla. El conductor sobrevivió.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:55 horas. La unidad, que transportaba maíz y presuntamente se dirigía de Acapulco a Puebla, perdió el control y se impactó de forma violenta, lo que desató el incendio.

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Bomberos de Jojutla y voluntarios de Tehuixtla sofocaron el fuego y evitaron su propagación. La zona fue asegurada mientras se realizaban labores de enfriamiento.

El operador fue atendido en el sitio y de acuerdo con los primeros reportes no presentó lesiones de gravedad.

Las causas del percance no han sido determinadas y las autoridades mantienen trabajos para retirar la unidad y restablecer la circulación.

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afcl

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