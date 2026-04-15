Culiacán, Sin. A 15 de abril. - La Fiscalía General del Estado logró rescatar a una persona que permaneció secuestrada por siete días y por cuya libertad se exigía el pago de un rescate de cinco millones de pesos, en el operativo se logró detener al presunto secuestrador.

Los trabajos de investigación e inteligencia, permitió al personal de la Unidad Especializada Antisecuestros ubicar una vivienda rentada en la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, donde la víctima se encontraba retenida en contra de su voluntad.

Fiscalía de Sinaloa rescata a persona que llevaba 7 días secuestrada; secuestrador que exigía 5 mdp es detenido. Foto: Especial.

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Según los datos dados a conocer el hombre secuestrado por espacio de siete días fue rescatado sano y salvo, sin embargo, este fue trasladado a un hospital para ser valorado, en tanto que el presunto plagiario fue detenido infraganti y enviado a prisión preventiva.

El detenido de nombre Yovani Alexis “N” fue puesto a disposición del ministerio público que integra la carpeta de investigación, lo que permitió que con auxilio de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal localizar el lugar donde la víctima era mantenida privada de la libertad.

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Fiscalía de Sinaloa rescata a persona que llevaba 7 días secuestrada; secuestrador que exigía 5 mdp es detenido. Foto: Especial.

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