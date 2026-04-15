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Culiacán, Sin. A 15 de abril. - La logró rescatar a una persona que permaneció secuestrada por siete días y por cuya libertad se exigía el pago de un rescate de cinco millones de pesos, en el operativo se logró detener al presunto secuestrador.

Los trabajos de investigación e inteligencia, permitió al personal de la Unidad Especializada Antisecuestros ubicar una vivienda rentada en la ciudad de , en el municipio de Salvador Alvarado, donde la víctima se encontraba retenida en contra de su voluntad.

Fiscalía de Sinaloa rescata a persona que llevaba 7 días secuestrada; secuestrador que exigía 5 mdp es detenido. Foto: Especial.
Fiscalía de Sinaloa rescata a persona que llevaba 7 días secuestrada; secuestrador que exigía 5 mdp es detenido. Foto: Especial.

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Según los datos dados a conocer el hombre secuestrado por espacio de siete días fue rescatado sano y salvo, sin embargo, este fue trasladado a un hospital para ser valorado, en tanto que el presunto plagiario fue detenido infraganti y enviado a prisión preventiva.

El detenido de nombre fue puesto a disposición del ministerio público que integra la carpeta de investigación, lo que permitió que con auxilio de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal localizar el lugar donde la víctima era mantenida privada de la libertad.

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Fiscalía de Sinaloa rescata a persona que llevaba 7 días secuestrada; secuestrador que exigía 5 mdp es detenido. Foto: Especial.
Fiscalía de Sinaloa rescata a persona que llevaba 7 días secuestrada; secuestrador que exigía 5 mdp es detenido. Foto: Especial.

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dmrr/cr

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