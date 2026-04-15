A través de un comunicado, la oficina del Gobierno de Nuevo León informó que la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú acompañada del secretario de Igualdad e Inclusión en Nuevo León, Félix Arratia, llevaron a cabo un recorrido en las instalaciones donde se planea la construcción de dos centros de atención integral: Centro TEA+ y el CITEA.

El Centro Estatal de Atención a las Personas en Condición del Espectro Autista y otras condiciones de la neurodiversidad (Centro TEA+) se encargarán de realizar las pruebas de aplicación y diagnóstico, así como el Centro de Intervención para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA), a cargo del DIF Nuevo León, se centrará en verificar las condiciones operativas y funcionales del espacio.

“Me da mucho gusto que estemos aquí hoy porque cada día nos acercamos más a la consolidación de esta estrategia y al cumplimiento de una gran demanda que tenemos como sociedad y como estado frente a la neurodiversidad", comento la Titular de Amar Nuevo León.

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El Centro TEA+ será operado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el cual, tiene como objetivo presentar líneas de acción orientadas en garantizar la inclusión y prevenir los riesgos de exclusión de las personas con CEA y otra condición de la neurodiversidad. De igual manera, se encargará de la evaluación, el diagnostico, articulación institucional, vinculación, capacitación continua, investigación y estadística.

“Estos dos centros, TEA+ y CITEA, nacen para atender esta realidad que durante décadas fue ignorada o más bien abordada a medias", añadió Rodríguez.

Para finalizar su recorrido ambas autoridades se trasladaron a las instalaciones de la construcción del CITEA, el cual presenta un avance del 40 por ciento construido y será operado por el DIF Nuevo León.

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El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, afirmo que, como titular de esta dependencia, se enfocará en garantizar que los ciudadanos de Nuevo León tengan las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse.

“Con la creación de este espacio del Centro Estatal de Atención a las Personas en Condición del Espectro Autista y otras de la neurodiversidad. Centro TEA+ damos un paso muy importante en este sentido. Pues generamos condiciones para que exista un espacio para entender a las personas que viven con este trastorno”, declaro.

Las instalaciones del CITEA, supervisadas por Mariana Rodríguez, contará con cine, escuela, estacionamiento y otras áreas recreativas, mientras que el CITEA se encargará de contar con consultorios y un área sensorial.

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