Más Información

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

Resultado: Chivas rescató de forma dramática el empate ante Pumas, con doblete de la 'Hormiga'

Resultado: Chivas rescató de forma dramática el empate ante Pumas, con doblete de la 'Hormiga'

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”

Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

En , se estima que 1 de cada 115 niños presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo cual representa un desafío de salud pública que afecta a unas 400,000 personas menores de 18 años.

En un informe del se destaca que, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, es necesario fortalecer la inclusión y el cumplimiento efectivo de derechos de quienes padecen esta enfermedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autismo es un conjunto diverso de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro, cuyas características pueden detectarse desde la primera infancia, aunque su manifestación y necesidades varían a lo largo de la vida. La diversidad exige respuestas públicas integrales, sensibles y basadas en evidencia.

Lee también

Al respecto, el senador Emmanuel Reyes expresó que en el país, el Estado cuenta con un marco jurídico específico a partir de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista (2015), la cual reconoce derechos fundamentales como el diagnóstico oportuno, la atención especializada, la educación inclusiva, y la integración social y laboral.

No obstante, subrayó, que el principal reto hoy no es únicamente normativo, sino de implementación efectiva y coordinación institucional.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]