En México, se estima que 1 de cada 115 niños presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo cual representa un desafío de salud pública que afecta a unas 400,000 personas menores de 18 años.

En un informe del Senado de la República se destaca que, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, es necesario fortalecer la inclusión y el cumplimiento efectivo de derechos de quienes padecen esta enfermedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autismo es un conjunto diverso de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro, cuyas características pueden detectarse desde la primera infancia, aunque su manifestación y necesidades varían a lo largo de la vida. La diversidad exige respuestas públicas integrales, sensibles y basadas en evidencia.

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Al respecto, el senador Emmanuel Reyes expresó que en el país, el Estado cuenta con un marco jurídico específico a partir de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista (2015), la cual reconoce derechos fundamentales como el diagnóstico oportuno, la atención especializada, la educación inclusiva, y la integración social y laboral.

No obstante, subrayó, que el principal reto hoy no es únicamente normativo, sino de implementación efectiva y coordinación institucional.

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