El gobierno de México inauguró el Centro de Atención Integral para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas en San Quintín, Baja California, un espacio que, dijo, es considerado el corazón del Plan de Justicia para las Jornaleras y los Jornaleros Agrícolas de San Quintín y donde los derechos a la salud, vivienda digna, seguridad social y el cuidado de las y los niños serán una realidad.

Durante la inauguración, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, indicó que a un año de haber iniciado el censo Casa por Casa escuchando las necesidades y demandas de los habitantes, se inauguró el Centro de Atención que se localiza en la colonia Nueva Era, en San Quintín.

Precisó que en ese punto la población que emigró de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otras entidades, y se quedó a vivir en esta localidad, podrá acudir a solicitar servicios a las diferentes secretarías de estado que brindan ahí atención.

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“Este Plan humanista atenderá las necesidades de salud, las necesidades sociales a través de los Programas de Bienestar, atenderá las condiciones del campo, tanto en el trabajo agrícola como en la parte técnica”, expresó.

“Este Centro materializa las acciones del gobierno de México: se atenderán las denuncias de los trabajadores, de pescadores, de las mujeres, se hará el registro a los Programas de Bienestar, la credencialización del Servicio Universal de Salud, entre otros”, agregó.

En su participación, Citlalli Minerva Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, afirmó que el Centro de Atención es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el propósito de transformar la vida de las y los que históricamente se encontraban olvidados.

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Añadió que la secretaría que encabeza recibirá en dicho espacio a todas las mujeres que requieran atención psicológica u orientación jurídica la cual será otorgada de manera gratuita.

“Hoy estamos aquí en San Quintín, resultado de este compromiso que nuestra presidenta realizó desde campaña y por eso es uno de los 100 compromisos que hizo al pueblo de México, que fue transformar la vida de las personas jornaleras, de las personas de la pesca, que todos los días trabajan en condiciones a veces muy complejas, arduas, difíciles y que no se traduce su trabajo en el acceso a derechos”, expuso.

En su intervención, Marath Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, destacó que se impulsa la implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación, mediante el cual se certificará a empleadores para asegurar condiciones de trabajo dignas, incluyendo salario justo, acceso a seguridad social, atención médica en el IMSS, pensiones y acceso a vivienda.

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Acotó que el Centro permitirá atender la vinculación laboral de buscadores de empleo, así como quejas y denuncias, revisar contratos para garantizar el cumplimiento de la ley, acompañar a personas trabajadoras, en particular a mujeres, en casos de violaciones a sus derechos, y fortalecer la capacitación a empleadores con el propósito de avanzar en la formalización del empleo agrícola.

Por su parte, Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, enfatizó que desde esta secretaría se trabaja directamente con las y los pequeños productores de San Quintín para conocer sus problemáticas y promover los programas como Cosechando Soberanía, con créditos a bajas tasas de interés, y Bienpesca, con 766 pescadoras y pescadores atendidos con un apoyo de 8 mil pesos.

“No queremos una agricultura rica con jornaleras y jornaleros pobres; ese es el compromiso de nuestra Presidenta”, dijo.

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Al respecto, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que el Centro es un espacio de atención permanente orientado a facilitar el acceso a la seguridad social, donde se pueden realizar 150 trámites, entre ellos la afiliación, asignación y búsqueda del Número de Seguridad Social, corrección de datos personales, altas patronales y expedición de constancias de semanas cotizadas.

Abundó que como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, el IMSS implementa 14 acciones en beneficio de las y los jornaleros agrícolas, entre las que destacan la instalación de Unidades Médicas Móviles, programas de prevención y planificación familiar, así como la reconversión del Hospital Rural en un Hospital General de Zona con mayor capacidad y especialidades.

Finalmente, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, resaltó que el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas representa la materialización de un compromiso de justicia, de dignidad y reconocimiento a quienes con sus manos trabajan todos los días la tierra que alimenta a todos los mexicanos, “porque en un solo lugar, las y los jornaleros, sus familias, las familias triqui, mixteca, zapoteca o de cualquier otra comunidad podrán ser atendidos en este espacio con respeto”.

En el evento también se realizó la reunión de evaluación y de coordinación de acciones en el marco del Plan de Justicia para los Jornaleros Agrícolas de San Quintín, Baja California, donde se presentaron los avances de las diferentes acciones y proyectos que se realizan en esa localidad.

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