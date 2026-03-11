Más Información
La secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo una reunión con jornaleros de San Quintín, Baja California, como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas.
A través de redes sociales, Montiel Reyes explicó que el encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones entre instituciones y fortalecer las estrategias que garanticen bienestar, justicia social y mejores condiciones para las y los jornaleros.
En el encuentro, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, presentó los avances para el fortalecimiento de los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas de la región.
En la reunión también estuvieron presentes Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres; y Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.
