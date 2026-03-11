Más Información

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

PT descarta ruptura con Morena por voto en contra de reforma electoral; “hay que darle la vuelta a la página”, pide

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Clásico Mundial de Beisbol: México vs Italia - EN VIVO

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

La secretaría de Bienestar, , sostuvo una reunión con jornaleros de San Quintín, Baja California, como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas.

A través de redes sociales, Montiel Reyes explicó que el encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones entre instituciones y fortalecer las estrategias que garanticen bienestar, justicia social y mejores condiciones para las y los jornaleros.

En el encuentro, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, presentó los avances para el fortalecimiento de los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas de la región.

La secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, sostuvo una reunión con jornaleros de San Quintín, Baja California. Foto: Especial
En la reunión también estuvieron presentes Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres; y Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

