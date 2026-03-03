La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a todas las personas mexicanas a que se registren, a partir del 2 de abril, a la credencialización universal de salud, para que se puedan atender en cualquier instituto de salud como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar sin importar la derechohabiencia.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el fortalecimiento del sistema de salud con más medicamentos, y un trato “preciso, amable y digno”. Además que cada persona mexicana debe tener un expediente médico.

“Nuestro objetivo es que cerremos el sexenio con un sistema universal”, declaró.

Lee también Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

La Presidenta indicó que a los estados que no están integrados en el IMSS-Bienestar, les corresponde el fortalecimiento de su sistema de salud.

Para la credencialización, la titular del Ejecutivo federal señaló que se tienen que digitalizar todos los procesos, para que incluso en los diagnósticos se pueda usar la inteligencia artificial.

“Debemos de tener una identidad de salud y para eso es la credencialización, bajo convencimiento”, dijo al rechazar que “no todos van a ser el IMSS-Bienestar”.

¿Cuándo comienza la digitalización?

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, explicó que esta credencialización comenzará el 2 de abril y los registros se harán por letra y por edad.

Lee también La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

Apuntó que la credencial va a permitir identificar la derechohabiencia y tener registrada la unidad de salud más cercana al domicilio. Para esta acción se desplegarán módulos de registro en todo el país, con personal capacitado.

La secretaria de Bienestar explicó que todo va a quedar registrado en la historia clínica de cada persona y la credencial será digital e impresa con datos como nombre completo, CURP, sexo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad y tipo de sangre.

Habrá 2 mil 898 módulos con hasta 10 estaciones para el registro de datos. También más de 9 mil 790 operadores.

“Será el piso del sueño de convertir la salud en un derecho accesible para todos los mexicanos”, declaró Montiel.

Estamos garantizando el derecho a la identidad, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr