Sobre el posible desabasto de medicamentos en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que actualmente hay más y mejores insumos para tratar enfermedades en todos los hospitales del país.

“Hay cada vez más medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Cada lunes me veo con todo el equipo de salud para poder garantizar que se están contratando los médicos suficientes, que se están construyendo más hospitales, que se están construyendo más centros de salud y que se está adquiriendo todos los medicamentos que se requieren”, afirmó la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero desde Irapuato, Guanajuato, explicó que buscan garantizar que los insumos lleguen a los hospitales directamente de los almacenes. Esto, con la ayuda de un esquema de digitalización de los procesos, de tal manera que en el centro de salud más alejado haya conectividad y se lleve un registro en tiempo real cuántos medicamentos hay en ese lugar.

Lee también Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Medicamentos. Foto: iStock

Indicó que el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz junto a especialistas en medicina, determinaron cuáles eran los mejores medicamentos para tratar los principales padecimientos en el país como el cáncer.

“¿Qué tipo de medicamentos? Pues los más modernos, los que mejor cumplen con atender una enfermedad. Por ejemplo, para presión alta había 15 medicamentos, ahora hay cuatro nada más. ¿Se requieren los otros? No. Ya los especialistas dijeron: ‘Estos cuatro son los mejores y son los que deben de estar presentes en todos los hospitales’”, señaló Sheinbaum Pardo.

Al rechazar que haya robos hormigas en unidades de salud, la Jefa del Ejecutivo aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está trabajando para revisar farmacias que están alrededor de hospitales que pudieran tener a la venta medicamentos que no están controlados en centros de salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr