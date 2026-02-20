Irapuato, Guanajuato.- Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora panista de Guanajuato, reportó 11 meses consecutivos con cifras a la baja en delitos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 20 de febrero en la XII región militar, la gobernadora aseguró que con el gobierno federal se ha encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr resultados.

“Agradecer toda la disposición y la colaboración de las autoridades federales presentes en Guanajuato para trabajar con una coordinación efectiva, con inteligencia y con un despliegue operativo que nos ha permitido lograr los resultados que llevamos en materia de seguridad”, dijo.

Mencionó que se tiene el enero más bajo en homicidios dolosos de los últimos ocho años, “lo que habla de que la estrategia de seguridad y coordinación está dando resultados”.

Indicó que también se atienden temas muy sensibles para la población como educación, salud, bienestar y movilidad.

