Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Irapuato, Guanajuato.- , gobernadora panista de Guanajuato, reportó 11 meses consecutivos con cifras a la baja en delitos.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 20 de febrero en la XII región militar, la gobernadora aseguró que con el gobierno federal se ha encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr resultados.

“Agradecer toda la disposición y la colaboración de las autoridades federales presentes en Guanajuato para trabajar con una coordinación efectiva, con inteligencia y con un despliegue operativo que nos ha permitido lograr los resultados que llevamos en ”, dijo.

Mencionó que se tiene el de los últimos ocho años, “lo que habla de que la estrategia de seguridad y coordinación está dando resultados”.

Indicó que también se atienden temas muy sensibles para la población como educación, salud, bienestar y movilidad.

apr

