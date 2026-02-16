León, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que en Guanajuato “no hay egos”, y se trabaja de manera coordinada y unida en la construcción de la paz”, y en el último año llevan once meses consecutivos con una baja de homicidios dolosos en la entidad.

La mandataria reunió a los mandos de la Guardia Nacional, del Ejército, de las fiscalías estatal y federal y de las fuerzas estales en su programa semanal “Conectando con la Gente”, en donde aseveró que la seguridad no debe generar divisiones entre niveles de gobierno, sino impulsar el trabajo en equipo para ofrecer resultados a la ciudadanía.

“Aquí no hay egos ni competencias entre instituciones; hay confianza, coordinación y un objetivo común: recuperar la paz para Guanajuato”, acotó.

En la mesa estuvo el fiscal estatal Gerardo Vázquez Alatriste, quien hace unos días refutó “que quien asegura detenidos es la Fiscalía General del Estado”, luego de que la Secretaría de Seguridad estatal reveló la detención de al menos tres presuntos implicados en la masacre de la comunidad Loma de Flores, de Salamanca, e incluso dijo que esa dependencia debería ser responsable de su dicho.

En la emisión de este lunes, desde la sede del C5i, García Muñoz Ledo subrayó que gracias al trabajo conjunto se ha logrado una baja sostenida en homicidios dolosos durante los últimos 11 meses, aunque reiteró que la tarea por la seguridad es permanente.

“En seguridad nunca podemos echar las campanas al vuelo. Cada logro es un nuevo punto de partida. Nuestro único interés es que nuestras familias vivan con tranquilidad y recuperar la paz para nuestras hijas e hijos”, matizó.

Dijo que detrás de cada uniforme se encuentran hombres y mujeres comprometidos por México y las instituciones que representan.

En la emisión, la gobernadora presentó la plataforma de transparencia GIO para consulta pública, que contiene información sobre el panorama de seguridad en Guanajuato. “La seguridad también se construye con transparencia”, dijo.

Gobernadora de Guanajuato presume coordinación en seguridad (16/02/2026). Foto: Especial

Transparentan cifras de detenciones y decomisos

La plataforma de datos es un ejercicio inédito en el país, que reúne resultados y acciones de las distintas instancias que integran el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), conformado por autoridades estatales y federales.

Este grupo coordina acciones de investigación, prevención y operación en materia de seguridad, compartiendo información estratégica que permite detenciones, decomisos y operativos conjuntos, así como prevenir delitos y fortalecer la procuración de justicia.

La plataforma Gio, disponible en paz.guanajuato.gob.mx, permite consultar de manera sencilla y abierta información actualizada sobre resultados de seguridad, procuración de justicia, decomisos, detenciones y acciones de prevención.

Incluye mapas interactivos, indicadores por delito y comparativas estatales y municipales, así como bases de datos descargables para análisis periodísticos, académicos o ciudadanos; además de la información estadística, contiene secciones de prevención, cultura de la denuncia y herramientas digitales para que la ciudadanía pueda reportar delitos o solicitar apoyo.

“Es un ejercicio de transparencia proactiva. No solamente queremos dar resultados, queremos que esos resultados estén bajo el escrutinio público, que puedan consultarse, analizarse y contrastarse”, agregó García Muñoz Ledo.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, explicó que la base principal de la nueva plataforma es la confianza y el intercambio de información entre las instituciones, que permite investigar, corroborar datos y convertirlos en resultados concretos.

“Hoy en Guanajuato tenemos una coordinación real, basada en la confianza y en el intercambio de información que se investiga, se corrobora y se convierte en resultados. Ese trabajo conjunto es lo que hoy se refleja en esta plataforma”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, señaló que la cooperación y la coordinación permanentes entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y fuerzas armadas han sido elementos clave para fortalecer la estrategia de seguridad y avanzar en la construcción de la paz en Guanajuato.

El funcionario dijo que han hecho equipo con el Gobierno Federal, tanto con la Secretaría de la Defensa Nacional como con la Secretaría de Gobernación, y con las presidencias, y esa coordinación hace la diferencia en Guanajuato.

En ese contexto destacó el trabajo en las carreteras federales por parte de la Policía Estatal, lo que no ocurre en otras entidades.

“En muchos estados dicen: es carretera federal, le corresponde a la Guardia Nacional y aquí en Guanajuato no pasa, aquí en Guanajuato hacemos equipo con la GN, con la Policía Estatal de Caminos, que hace un trabajo en las carreteras estatales y también federales y eso se traduce en seguridad”.

A su vez, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste dijo que el trabajo sistematizado y metodológico entre las instancias que integran el GIO ha permitido generar productos de inteligencia que se comparten con confianza y se traducen en mayor seguridad para la entidad.

