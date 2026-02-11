Monterrey, Nuevo León.– Con la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 y a fin de reforzar el blindaje en materia de seguridad, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda formalizó la instalación de la Mesa Única de Coordinación de Seguridad para este evento internacional en Nuevo León.

Luego de encabezar la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que la coordinación con el Gobierno federal ha permitido que la entidad registre sus mejores cifras en seguridad en los últimos 15 años.

“Hemos logrado contener la incidencia delictiva y hoy Nuevo León presenta los mejores números en década y media. El Mundial también será una oportunidad para fortalecer aún más la seguridad y aumentar la presencia operativa”, afirmó.

Como parte de este despliegue, García Sepúlveda anunció que se integrarán más de 4 mil elementos federales, entre personal del Ejército, Fuerza Aérea y corporaciones de seguridad, quienes se sumarán a las labores de vigilancia en el estado.

El gobernador detalló que se incrementarán los patrullajes y la supervisión estratégica, lo que contribuirá a mantener la tendencia a la baja en los delitos

Detalló que con el respaldo del sistema C5 y el refuerzo de efectivos federales, se incrementarán los patrullajes y la supervisión estratégica, lo que contribuirá a mantener la tendencia a la baja en los delitos.

El gobernador explicó que estas reuniones ampliarán su alcance, ya que además de seguridad se abordarán temas como movilidad, control de multitudes, monitoreo en zonas clave y operativos en estadios y áreas de alta afluencia.

Asimismo, consideró que este esquema de coordinación permitirá impulsar recursos y acciones adicionales para mejorar el blindaje y acelerar proyectos de infraestructura que serán clave durante el Mundial, como el nuevo aeropuerto, obras viales, ampliaciones del Metro y el nuevo edificio de Fuerza Civil.

Finalmente, informó que se convocará de forma permanente a los municipios de Monterrey, Apodaca, Santiago, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás para integrarlos a los trabajos de coordinación rumbo al Mundial 2026.

