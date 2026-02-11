Zacatecas.- Un enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado registrado en el municipio de Villanueva dejó un saldo de tres muertos y dos heridos, confirmaron las autoridades de Zacatecas.

El hecho se suscitó la mañana de este miércoles, en una zona cercana a la cabecera municipal, incluso, la población refirió que ocurrió en un lugar que está atrás de un mercado, en un predio llamado “El bado”, lo que generó alarma entre la población al escuchar el tableteo de los balazos, hecho que fue reportado al Sistema de Emergencias 911.

Al mediodía, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, por medio de sus redes sociales, confirmó este hecho y precisó que la Secretaría de Seguridad Pública informó que se trató de un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada, en donde tres civiles armados perdieron la vida.

Lee también Hallan dos cuerpos en Pinos, Zacatecas; podrían ser los dos empresarios de San Luis Potosí desaparecidos

El fiscal Cristian Camacho también confirmó a EL UNIVERSAL este hecho delictivo y mencionó que también hay dos heridos.

Una vez que el lugar de los hechos fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, el personal de la Policía de Investigación inició con los protocolos para realizar el procesamiento del lugar y recabar indicios para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

Además de realizar el levantamiento de los cuerpos que fueron enviados a la Dirección de Servicios Periciales para aplicar las necropsias de ley y establecer la identidad de las víctimas.

Ambos funcionarios han reconocido que Villanueva es una zona en donde hay presencia de células de los dos cárteles que se disputan el territorio de Zacatecas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL