San Luis Potosí.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí anunció que fueron encontrados sin vida los empresarios Oscar Osvaldo Luna Silva y Pablo Ortega Venegas, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes y los cuales desaparecieron el pasado 7 de febrero.

De acuerdo con dicha dependencia de gobierno, que había emitido las fichas de búsqueda, Luna Silva y Ortega Venegas fueron localizados en el municipio de Pinos, en Zacatecas.

Detalló que, a partir de las denuncias de desaparición, comenzó los protocolos de búsqueda. Agregó que lleva a cabo las indagatorias con el fin de esclarecer este hecho.

Cabe mencionar que Pablo Ortega se habría sumado a Movimiento Ciudadano (MC) y habría dado a conocer su intención de contender por Villa de Reyes.

