Más Información

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

San Luis Potosí.- La (FGE) de anunció que fueron encontrados sin vida los empresarios Oscar Osvaldo Luna Silva y Pablo Ortega Venegas, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes y los cuales desaparecieron el pasado 7 de febrero.

De acuerdo con dicha dependencia de gobierno, que había emitido las fichas de búsqueda, Luna Silva y Ortega Venegas fueron localizados en el municipio de Pinos, en Zacatecas.

Lee también

Detalló que, a partir de las denuncias de desaparición, comenzó los protocolos de búsqueda. Agregó que lleva a cabo las indagatorias con el fin de esclarecer este hecho.

Cabe mencionar que Pablo Ortega se habría sumado a Movimiento Ciudadano (MC) y habría dado a conocer su intención de contender por Villa de Reyes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]