A doce días de haber sido víctima de un atentado a balazos, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, fue sometido a una segunda cirugía para reactivar su cerebro y fue sometido a la reconstrucción de una de sus manos afectada por los impactos de bala.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya externó que según el parte médico, se le mantiene estable y muestra evolución favorable en su salud, dentro de la situación delicada que presentó desde que fue ingresado a un hospital el pasado 28 de enero.

Señaló que sin conocer los términos médicos a los que está sometido, Torres Félix, tiene conocimiento que la segunda operación que le practicaron en forma reciente, conlleva drenarle el cerebro y se aprovechó para reconstruirle la mano afectada por los impactos de bala.

Lee también Ataque a diputados de MC en Culiacán; lo que se sabe del caso y la detención de un presunto responsable

En su tradicional conferencia semanal, este no abundó más en este tema, ni en cuanto a las investigaciones que se sigue sobre este atentado, en el que también, resultaron heridos la diputada local, Elizabeth Montoya Ojeda y el chofer de la camioneta en la que viajaban con rumbo a sus oficinas en el centro de Culiacán.

La tarde del pasado miércoles 28 de enero, minutos después de haber abandonado la sede del Congreso del Estado, los dos diputados locales del Movimiento Naranja, al circular por la avenida Niños Héroes, conocida como el malecón viejo, fueron atacados a balazos desde dos sitios distintos.

El personal de seguridad de Sergio Torres, lograron repeler la agresión y lo llevaron gravemente lesionado a una clínica privada, en la colonia Gabriel Leyva, en tanto que sus acompañantes, en forma inicial fueron trasladados a la Cruz Roja, donde los estabilizaron y trasladaron a otra clínica privada en la colonia Chapultepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL