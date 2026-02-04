Culiacán, Sin.- A una semana de haber sido víctima de un atentado a balazos, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, sigue en el hospital, intubado y en coma inducido, con el retiro de algunos medicamentos, sin respuestas negativas en su salud, comentó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Señaló que en el caso de su acompañante, la diputada local del mismo partido que también resultó herida, con una grave lesión que le daño un ojo, Elizabeth Montoya Ojeda, ella ya fue dado de alta en la clínica médica que permaneció por varios días, por lo que se encuentra en su casa bajo tratamiento médico.

Dio a conocer que está pendiente de la evolución de la salud de ambos legisladores locales de movimiento naranja a través del Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, sin que aún el personal médico que atiende a Torres Félix, determine cuándo se le retirarán los medicamentos que lo tienen sedado y con el respirador.

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda (der), perdió un ojo pero ya se recupera en su casa. FOTO:@elizabeth.montoya.7798

Consideró que la recuperación de este político que resultó con severas lesiones en la cabeza el pasado 28 de enero, cerca de las oficinas de su partido en el centro de Culiacán, es lenta, pero con buenos pronósticos médicos de momento.

Los dos diputados del movimiento naranja, la tarde del miércoles pasado, en el trayecto del Congreso del Estado a las oficinas del Partido de Movimiento Ciudadano, sobre la avenida Niños Héroes, en el centro de Culiacán fueron objeto de un ataque a balazos, en el que resultaron heridos, junto con el chofer que conducía la camioneta.

Minutos antes, ambos habían asistido a la sesión de trabajo por la competencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Landeros Guicho, pero, debido a que tenían un viaje programado a la ciudad de México, salieron antes de que concluyera a sus oficinas a recoger documentación.

Luego de atacarlos con disparos de armas automáticos a escasos metros de las oficinas del partido, los agresores, quienes viajaban en un vehículo Versa color blanco, abandonaron la unidad a tres calles, frente al estadio universitario, y despojaron a trabajadores de una panadería de su camioneta.

La noche del mismo miércoles, la camioneta fue encontrada abandonada en el estacionamiento de un supermercado, por lo que la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones, para identificar y capturar a los presuntos responsables

