Elementos de Seguridad localizaron cinco contenedores con gasolina enterrados en un predio de la comunidad San José de Torrecillas, en las cercanías del poblado de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

“Otra vez en Villagrán”, posteó Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz del estado, en sus redes sociales.

Señaló que en ese lugar aseguraron “cerca de 50 mil litros de hidrocarburo almacenados de manera ilegal, utilizados como parte de las redes de financiamiento del crimen organizado que operan en la región Laja–Bajío”.

Eran empleados “como punto clandestino de almacenamiento”.

Destacó que un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales permitió asegurar el combustible.

La intervención policial se activó tras un reporte ciudadano al C5i por un fuerte olor a combustible.

El funcionario señaló que el producto quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará las investigaciones, y destacó la estrategia de seguridad para el cierre sistemático de espacios al crimen.

El mando guanajuatense compartió fotografías en las que se observa la boquilla de los contenedores llenos

