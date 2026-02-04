Hermosillo. - Una empleada del gobierno federal fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles 4 de febrero en el área de estacionamiento subterráneo del Edificio México, ubicado en el Centro de Gobierno.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 08:11 horas, lo que generó un fuerte operativo de corporaciones de seguridad pública en la zona, la cual permaneció acordonada mientras se realizaban las primeras diligencias.

De acuerdo con los primeros avances de la investigación, el agresor, un hombre que portaba el rostro cubierto, habría acechado a la víctima y le disparó por la espalda, para posteriormente huir del lugar. Las autoridades descartaron que el hecho estuviera relacionado con un intento de robo, tanto a la víctima como a los vehículos que se encontraban en el sitio.

En un inicio se reportó a la mujer como lesionada; sin embargo, más tarde se confirmó que perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas de bala.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó que la víctima es una empleada del gobierno federal. Aún no se tiene más información de su identidad.

Informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y que el presunto responsable, aún no identificado, ya cuenta con características físicas que forman parte de las líneas de investigación.

Como parte de las indagatorias, se realizan entrevistas a testigos, así como el análisis de las grabaciones de videovigilancia del área.

Además, se investiga el entorno personal y laboral de la víctima con el fin de establecer el posible móvil del crimen.

La Fiscalía de Sonora señaló que continuará con las investigaciones periciales, de campo y de gabinete, y que dará a conocer avances conforme lo permitan los tiempos procesales.

