Monterrey. – Una supuesta narcomina explotó en el municipio de Doctor Coss, en Nuevo León, dejando el saldo de una persona lesionada que pasó por el lugar en su camioneta.
Los hechos fueron reportados pasadas las 08:00 horas sobre la breca El Zacate.
Trascendió que la víctima es trabajador de la zona y al momento de la explosión quedó prensando al interior de la unidad, por lo que fue auxiliado por ejidatarios del sector.
Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital cercano.
Al sitio arribó personal del Ejército Mexicano y la Fuera Civil para resguardar el lugar donde quedó la camioneta tipo Pickup.
Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones recabaron las primeras indagatorias para la integración de la carpeta correspondiente.
