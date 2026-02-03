Pachuca.– La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo dio a conocer que, tras un enfrentamiento armado, fue asesinado un presunto líder criminal de la región de Tula, identificado como Gregorio N, alias “El Curro”.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Salvador Cruz Neri, se reportó la presencia de un vehículo con múltiples impactos de arma de fuego sobre la carretera estatal Michimaloya–Xijay de Cuauhtémoc, en el municipio de Tula.

El hecho generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la región.

Lee también Oficina del Alto Comisionado de la ONU pide investigar agresiones a periodistas y personas defensoras de DH; "debe ser una prioridad”, dice

Se indicó que la ejecución ocurrió luego de que sujetos a bordo de otra unidad emboscaran el vehículo en el que viajaba la víctima y, tras disparar en diversas ocasiones, emprendieran la huida.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, Gregorio "N" era considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona de Tula, además de estar presuntamente vinculado a actividades ilícitas como el robo de hidrocarburo y la distribución de narcóticos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con fuerzas federales y municipales, mantiene un despliegue operativo en la región de Tula, con acciones permanentes de vigilancia, derivado de los recientes hechos de violencia registrados en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr