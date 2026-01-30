Se registra enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Zacatecas; hay un muerto y dos mujeres heridas

Zacatecas.- Un fuerte enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y las fuerzas estatales de seguridad, en cuyo ataque armado se usaron explosivos, causó alerta en varios municipios del sur de Zacatecas y dejó un saldo de un agresor muerto, un vehículo incendiado, dos mujeres que en las movilizaciones sufrieron heridas que no fueron de gravedad.

Cerca del mediodía de este viernes comenzaron a circular imágenes de las detonaciones que ocurrían en la zona serrana de Tabasco y Villanueva, incluso, en un video que grabaron los habitantes, se puede que se usaron explosivos.

La alerta se extendió a otros municipios, ya que se reportaban ponchallantas tiradas sobre el asfalto y en la carretera rumbo a Juchipila se informó que el crimen organizado incendió un vehículo, por lo que todo ese tramo de la carretera federal 54 fue resguardado.

Enfrentamiento entre crimen organizado y fuerzas de seguridad en Zacatecas; hay un muerto y dos mujeres heridas. Foto: Especial.

En un primer reporte, emitido a las 13:07 horas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata habían sido agredidos durante un operativo en el municipio de Tabasco y pidió a la ciudadanía circular con precaución.

A las 17:50 horas, a través de sus redes y por medio de un video, actualizó la información y precisó que el ataque ocurrió cuando las fuerzas estatales se desplegaron por el tramo carretero de los municipios de Villanueva a Tabasco, por ende, se repelió la agresión y en esa acción se abatió a un civil armado.

Mencionó que, tras estos hechos, al lugar se desplegaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia, pero, para evitar este despliegue, el grupo delincuencial intentó realizar un bloqueo en el tramo carretero que conecta al municipio de Jalpa y Tabasco, el cual aseguró que se impidió.

Admitió que todo ese tramo carretero para la hora que emitió el reporte aún se encontraba asegurado por el Ejército y las diferentes corporaciones de seguridad estatales y federales, y aunque dijo que “ya se encuentra bajo control”, pidió paciencia a la población, al mencionar que el lugar fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas que es la instancia encargada de procesar la escena del crimen y la que determinará la naturaleza de la explosión que se registró en esa zona.

También aclaró que las dos personas civiles que resultaron heridas en estos hechos no sufrieron heridas de gravedad y nuevamente pidió circular con precaución en ese tramo carretero.

Derivado de estos hechos de violencia, también se canceló la presentación del artista Inspector que se tenía programado para la noche de este viernes en la Feria Regional de Juchipila, sólo se informó que derivado de los hechos sí habría una artista local en el Teatro del Pueblo, pero, la ciudadanía al preguntar por la banda de rock, los responsables de las actividades feriales se limitaron a responder que: “primero la seguridad de todos”.

Reunión de Autoridades de la Región Centro Occidente

Cabe mencionar que mientras ocurrían estos hechos en la zona sur de la entidad, se desarrollaba en la capital, bajo un fuerte dispositivo de seguridad que resguardaban el Palacio de Convenciones, donde se efectuó la Sexta Reunión de Autoridades de la Región Centro Occidente a la que asistieron los gobernadores y gobernadoras de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Zacatecas.

El evento terminó cerca de las 14:00 horas y de inmediato todos los mandatarios abordaron sus helicópteros y se regresaron a sus entidades.

Este encuentro fue encabezado por el general Porfirio Fuentes Velez, comandante de la Quinta Región Militar, quien recordó que hace un año se comenzó con la primera reunión de mandatarios, pero, precisó que debido a la problemática delincuencial se optó por integrar a esta región a otras entidades como Guanajuato y Michoacán para una mayor coordinación y planeación de estrategias regionales y sumarse a la estrategia del plan nacional que ayuden a mantener el orden y la protección de la población.

Al evento acudieron, las gobernadoras de Aguascalientes, Colima y Guanajuato, Teresa Jiménez, Indira Vizcaíno y Libia García Muñoz, así como los mandatarios de Jalisco y Nayarit, Pablo Lemus y Miguel Ángel Navarro, respectivamente, así como Raúl Zepeda, secretario del gobierno de Michoacán.

El gobierno de Zacatecas informó que en esa reunión se presentó el funcionamiento del dron patrulla Poseidón y HX- 3, así como la plataforma aérea no tripulada de alta resistencia utilizada para labores de vigilancia y seguridad.

Además de que se mostraron los arcos carreteros fijos que identifican y analizan información mediante inteligencia en tiempo real y se destacó que con esta nueva tecnología e inteligencia “es posible detectar vehículos con reporte de robo en tiempo real lo que incrementa la probabilidad de recuperación de las unidades”.

