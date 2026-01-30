Culiacán, Sin a 30 de Enero.- Cerca de un campo agrícola, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fue encontrado el cuerpo de una joven mujer, con impactos de bala, la cual vestía un pantalón negro y un suéter, al parecer del mismo color.

La mañana de este viernes, personal del campo agrícola Santa Martha alertaron a las autoridades de seguridad pública sobre el hallazgo de una persona asesinada del sexo femenino a las orillas de un canal hidráulico.

En el lugar de los hechos, fueron recolectados por los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado, varios casquillos percutidos, sin establecer el calibre, por lo que balística los analizará para determinar si el arma ha sido usada en otros delitos.

Leer también: Explosión de pirotecnia en sepelio deja 10 lesionados en Ciudad Victoria, Tamaulipas; tres personas se encuentran graves

Con este hecho, suman 11 el número de mujeres que han sido privadas de la vida en forma violenta en el transcurso de este primer mes del año 2026, ya que el pasado 18 de enero, una pareja fue asesinados a balazos, sobre la calle Mariano Escobedo, esquina con Vicente Guerrero, en el segundo cuadro de la capital del estado.

Según los datos que se dieron a conocer por el doble homicidio, el hombre y una mujer, de más de treinta años de edad, se encontraban tirados con rastros de sangre, sobre la calle Mariano Escobedo, en la zona conocida como el mercadito.

Al acudir a verificar los hechos, certificaron que se trataba de un doble asesinato. La mujer, de unos 32 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y una blusa, en tanto en varón, portaba un pants deportivo negro y tenis, ninguno llevaba consigo una identificación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr