Culiacán, Sin a 30 de enero. - Al cumplirse las primeras 48 horas críticas y de evolución de su salud en terapia intensiva, donde lucha por su vida el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, víctima de un ataque a balazos, familiares, amigos y activistas políticos realizaron una misa por su recuperación.

En el mensaje eclesiástico, el párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido como la Lomita, icono de Culiacán, Gonzalo López, pidió por la pronta recuperación de las tres víctimas del ataque registrado el pasado 28 de enero.

Los asistentes a la misa externaron su dolor por los hechos de violencia, en los que los dos miembros del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Torres Félix, Elizabeth Montoya Ojeda y el chofer de la unidad en que viajaban, fueron víctimas de un ataque a balazos por personas armadas.

Entre los asistentes al evento religioso, se ubicó Zayda Flores Manjarrez, candidata de la planilla “tinta” a la dirigencia del sindicato burócrata del ayuntamiento de Culiacán, la cual, es respaldada por Sergio Torres, en su calidad de exdirigente de este organismo de trabajadores, entre otros.

Lee también: Maestros protestan por robos a escuelas y cobro de piso en Istmo de Oaxaca; exigen seguridad

Previo a la ceremonia religiosa, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, señaló que durante la madrugada volvió a visitar al Torres Félix -quien se encuentra sedado- para conocer el parte médico sobre su estado de salud.

El personal médico que atendió al político emecista en forma inicial en una clínica privada ubicada en la colonia Gabriel Leyva en Culiacán, autorizó el jueves pasado el traslado del líder de movimiento naranja, a un hospital de alta especialidad, en la misma ciudad, para continuar en terapia intensiva, dada la gravedad de la lesión que presentó en la cabeza.

Se conoció que después, el mandatario estatal se trasladó a una clínica privada de la colonia Chapultepec, donde continua bajo tratamiento médico, la diputada local de movimiento naranja, Elizabet Montoya Ojeda, otra de las tres víctimas del atentado registrado la tarde de miércoles pasado, por la avenida Niños Héroes, en Culiacán.

La legisladora local que sufrió un daño irreversible en uno de sus ojos a causa de los impactos de bala que recibió, se encuentra consciente y fuera de peligro.

Lee también: Transportistas dan marcha atrás a intento de aumentar pasaje en Veracruz-Boca del Río; acatarán disposiciones oficiales

Miembros del Congreso del Estado se pronunciaron porque el ataque a dos de sus compañeros de curul no quede impune y las autoridades judiciales logren aclararlo a la brevedad.

Roxana Rubio Valdez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, lamentó que la violencia que se acentúa llegue hasta las figuras políticas, como es el caso de los diputados locales, Torres Félix y Montoya Torres, por lo que urgió una acción contundente para frenar la situación que se presenta.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, la diputada local de MORENA, Teresa Guerra Ochoa, lamentó que dos miembros de la actual legislatura hayan sido víctimas de un atentado que los mantiene en hospitales, uno de ellos, en una situación difícil de salud.

Dijo que el reclamo, es que haya pronto una respuesta al esclarecimiento de los hechos y un castigo a los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr