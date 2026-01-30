Ciudad Victoria. - La explosión de pirotecnia durante un sepelio, dejó hoy al menos diez personas lesionadas, de las cuales tres son de gravedad.

El incidente ocurrió en el panteón Jardines del Reencuentro, que se ubica al norte de Ciudad Victoria.

Cuando los familiares y amigos despedían al difunto lo hicieron con pirotecnia, lo que originó que la situación se saliera de control, al explotar repentinamente y lesionando a unas diez personas.

Explosión de pirotecnia en sepelio deja diez lesionados en Ciudad Victoria; tres graves. Foto: Especial.

Al cementerio acudieron ambulancias y personal de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes de inmediato les brindaron la atención y fueron trasladados a varios hospitales.

También llegaron elementos de la Guardia Estatal para resguardar el lugar, mientras que supervisores de Protección Civil comenzaron sus respectivas investigaciones de los hechos, debido al uso indebido de pirotecnia.

