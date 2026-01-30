Morelia. - Un juez de control vinculó a proceso a César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", por su presunta relación en el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

El juez determinó que existen pruebas suficientes aportadas por la Fiscalía de Michoacán que prueban la posible relación de este líder criminal de Los Blancos de Troya, en el asesinado a tiros del líder limonero.

El juez fijó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Bernardo Bravo fue asesinado a tiros el pasado 19 de octubre en una propiedad de "El Botox", en la localidad de Cenobio Moreno y su cuerpo abandonado en la comunidad de San Fernando.

Lee también "El Botox" había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

César Alejandro Sepúlveda, fue capturado el pasado 22 de enero, junto con dos de sus subordinados.

"El Botox", además de enfrentar cargos por homicidio doloso y delitos federales, también es investigado por ser uno de los principales responsables del cobro de extorsión al sector limonero y a otros giros comerciales y productivos de la región de Tierra Caliente.

Además, que también es señalado de otros delitos de alto impacto, por los que falta que se le cumplimenten en reclusión, otra serie de órdenes de aprehensión.

