“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Cuernavaca. - La primera detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, ocurrió en Morelos, en agosto de 2018, al cierre del sexenio de Graco Ramírez (2012-2018), luego de perpetrar un presunto secuestro en esta ciudad.

“El Botox” fue puesto a disposición del Ministerio Público federal porque también llevaba armas de grueso calibre, sin embargo, alcanzó su libertad 20 meses después y después viajó a Michoacán para fortalecer y liderar “Los Blancos de Troya” junto a sus familiares, como su hijo César Alejandro Sepúlveda Valencia, detenido previamente, y su hermano Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, "El Fresa", de acuerdo con reportes extraoficiales.

La detección de Sepúlveda Arellano en 2018 fue divulgada por fuentes oficiales, las cuales indicaban que como resultado de la coordinación operativa entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes del Grupo Fusión UECS, la tarde del martes 28 de agosto de 2018 fue detenido en Cuernavaca, Morelos, César “N”, conocido como “El Botox”, presunto líder del brazo armado del grupo delictivo “Los Viagra”, que opera principalmente en el estado de Michoacán.

El operativo, de acuerdo con el parte oficial, inició tras una llamada anónima al número 089, reportando que en un domicilio ubicado en la calle Cataluña de la colonia Maravillas, Cuernavaca, varias personas ingresaban a un hombre maniatado, lo que se interpretó como un presunto secuestro en curso.

La información se transmitió vía el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, con apoyo de la 24ª Zona Militar.

A las 15:30 horas de ese día, se desplegó un operativo coordinado, se aseguró la zona y se ubicó a tres hombres, uno de ellos portando armas de fuego. Al marcarles el alto, opusieron resistencia, pero mediante acciones tácticas y protocolos se logró la detención de los tres, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. Se realizaron consultas en bases de datos locales y federales.

Al cruzar información con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro del Estado de Michoacán, se confirmó que César “N”, portador de las dos armas decomisadas, contaba con orden de aprehensión por homicidio en Michoacán.

Las autoridades michoacanas lo identificaban como uno de los líderes de “Los Viagra”, relacionado con el homicidio del encargado de Despacho de la Alcaldía de Buenavista, ocurrido en junio de 2018, así como con distintos bloqueos y quema de vehículos en esa entidad.

Esa misma noche del 28 de agosto de 2018 fue entregado a autoridades de Michoacán para ponerlo a disposición de la autoridad judicial y definir su situación jurídica.

