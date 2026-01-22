Más Información

Morelia, Michoacán.- Amelí Gissel Navarro Lepe, viuda de , líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado el pasado mes de octubre, refirió que la detención de César Alejandro Arellano Sepúlveda, , homicida de su esposo, es un paso importante, pero que no indica todavía que se haya alcanzado la justicia.

“Es un paso porque la justicia aún no la hemos alcanzado; confío e insto al seguimiento de las acciones correspondientes con la debida diligencia que el caso amerita para poder obtener esa justicia integral”, explicó, ante medios de comunicación.

Navarro Lepe reconoció el trabajo encabezado por la Fiscalía de Michoacán, acompañado de la labor de las fuerzas armadas, fuerzas estatales y fuerzas federales.

Bernardo Bravo y Líder criminal "El Botox" (22/01/2026). Foto: Especial
Bernardo Bravo y Líder criminal "El Botox" (22/01/2026). Foto: Especial

La también presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, pidió que el proceso legal del, tiene que ser con perspectiva de Derechos Humanos, ya que calificó a Bernardo Bravo, un activista social.

Y, en ese sentido, expuso que más allá de la representación de la cadena productiva del limón que tenía su esposo Bernardo Bravo, ”defender y exigir derechos desde la sociedad civil, no debe ser un riesgo para las personas“.

