Pachuca.– A través de un cateo realizado en un domicilio del municipio de Tizayuca, Hidalgo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre originario del estado de Puebla, quien había sido reportado como desaparecido desde 2024.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, los hechos se registraron luego de que elementos de esta dependencia, en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizaran un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Nuevo Tizayuca, como parte de las investigaciones relacionadas con grupos delictivos.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, identificadas con las iniciales L. A. M., A. H. M., C. A. H. e I. A. J. H. Este último fue señalado como el presunto autor material del homicidio de Fernando Ávila Mote, quien fue visto por última vez el 26 de noviembre de 2024 en el municipio de Tizayuca.

Acordonan el predio donde fueron encontrados los restos (22/01/2026). Foto: Especial

La víctima, originaria del estado de Puebla, contaba con ficha de persona desaparecida. Tras los cateos, los detenidos proporcionaron información que permitió a las autoridades ubicar el sitio donde el cuerpo había sido enterrado.

Se informó que el cadáver fue localizado en el patio del inmueble intervenido, por lo que personal de antropología forense realizó las labores correspondientes y confirmó el hallazgo. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Finalmente, las cuatro personas detenidas fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

