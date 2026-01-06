Culiacán, Sin a 6 de Enero. - En un cementerio de la sindicatura de Villa Ángel Flores, Navolato fue abandonado el cuerpo de una persona en proceso de descomposición envuelto en bolsas de hule negro, sin que se conozca el sexo de la víctima.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los elementos de la Policía Municipal que, en el panteón de la comunidad de Sauceda, en dicha sindicatura, personas desconocidas abandonaron el cuerpo de una persona envuelta en hules negros, por lo que, al acudir a verificar el reporte, certificaron el hecho.

El personal de seguridad pública delimitó el área, en el panteón de la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida como La Palma”, para que los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado inicien las primeras actuaciones y logren determinar el sexo y el posible tiempo que lleva muerta esta persona.

Sobre este hecho, no se tiene mayores datos, sobre la identidad de las personas que llevaron el cuerpo hasta ese sitio y lo abandonaron, por lo que compete a la autoridad judicial poder integrar una carpeta de investigación para conocer las causas de la muerte, su posible identidad y el lugar donde presuntamente falleció.

