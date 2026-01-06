Pachuca.– En una serie de operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se aseguraron 39 mil 400 litros de hidrocarburo en los municipios de Tepeapulco y Emiliano Zapata, con lo que suman 2 millones 369 mil 775 litros decomisados durante el último año.

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Salvador Cruz Neri, se llevaron a cabo operativos de patrullaje en estas demarcaciones, con el objetivo de frenar el traslado ilícito de hidrocarburo.

Indicó que estas acciones, sostenidas durante el gobierno de Julio Menchaca, han derivado en el último año en 158 intervenciones operativas vinculadas directamente a este delito, lo que se tradujo en el aseguramiento de 87 personas relacionadas con actividades ilícitas, así como el decomiso de seis tanques, que se suman a un total de 18 unidades aseguradas.

Detenidos por robo de combustible (06/01/2026). Foto: Especial

Lee también Rinde protesta nuevo juez en Aguascalientes; suple a Claudio Azul Bañuelos Jurado, quien renunció tras vincular a proceso a una víctima

En el acumulado, del 2025, son ya 2 millones 369 mil 775 litros de hidrocarburo decomisados, resultado de la estrategia que se mantiene en puntos carreteros, zonas industriales y áreas identificadas como prioritarias para inhibir este delito.

De igual manera, se informó que durante este gobierno la Secretaría de Seguridad Pública ha asegurado un total de 6 millones 23 mil 771 litros de combustible, además del aseguramiento de 212 pipas y 38 predios utilizados como puntos de resguardo para el trasiego ilegal, así como 39 mil 585 metros de manguera de alta presión e infraestructura para la extracción y traslado clandestino de combustible.

Asimismo, 320 personas han sido detenidas, lo que refleja que no sólo se atiende el robo, sino también los medios, rutas y actores involucrados.

Contenedores para transportar combustible (06/01/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr