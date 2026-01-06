Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) aprehendieron a dos sujetos por su probable participación en el robo a una casa en la alcaldía Tlalpan.

Los efectivos que patrullaban en calles de la colonia Lomas de Padierna fueron informados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur del robo a un domicilio en el cruce de Seye y Chemax.

Al llegar al domicilio, dos de los habitantes informaron que momentos antes cinco sujetos entraron por la azotea, los amenazaron con un cuchillo, los amarraron y comenzaron a revisar la propiedad, aseguró la SSC.

Los oficiales se dieron a la búsqueda de los sospechosos, quienes al verse perseguidos huyeron en distintas direcciones, pero dos de ellos fueron capturados.

Tras una revisión, a los detenidos se les encontró un cuchillo, herramienta y una computadora portátil.

Por lo anterior y al ser reconocidos por las víctimas, los dos sujetos, de 29 y 42 años de edad, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el hombre de 42 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo agravado y una carpeta de investigación activa por robo de vehículo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

