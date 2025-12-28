Policías de la Ciudad de México atendieron el reporte de robo a un casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón, dejando como saldo un detenido y un oficial herido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que dos elementos se movilizaron a una casa en la calle Lluvia, al cruce con avenida Paseo del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón.

La SSC informó que cuando los efectivos llegaron al inmueble vieron a varios sujetos salir del lugar, y uno de ellos realizó disparos contra los oficiales, por lo que repelieron la agresión.

Elementos policiacos resguardan unidad donde planeaban escapar los delincuentes (28/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Uno de los uniformados resultó herido en el enfrentamiento así como uno de los sospechosos, quien fue aprehendido.

El resto de los presuntos ladrones escaparon en una camioneta color azul, de la cual perdieron el control y abandonaron, para luego robar otro auto y escapar, aseguró la SSC.

Posteriormente se localizó el auto en que escaparon, así como un caja fuerte, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Policías detienen a un hombre (28/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que se da seguimiento a los sospechosos mediante un cerco virtual.

Por estos hechos se dio conocimiento a un agente del Ministerio Público así como la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC integra la carpeta de investigación.

