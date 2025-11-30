Influencer denuncia robo a semanas de dar a luz, según su testimonio en redes

A poco de dar a luz y con 40 semanas de embarazo, la influencer relató que el robo ocurrió mientras ella realizaba trámites fuera de su vivienda. El testimonio rápidamente se viralizó y provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su apoyo.

La influencer y creadora de contenido Marlene Ont denunció públicamente que fue víctima de un robo dentro de su propio departamento, hecho que ocurrió el 28 de noviembre y que se difundió a través de un video en su cuenta de TikTok.

En su relato explicó que la mujer que acudía a su domicilio para realizar tareas de limpieza presuntamente sustrajo dinero en efectivo, joyas y una caja fuerte que contenía ahorros destinados a gastos esenciales relacionados con el nacimiento de su bebé.

El testimonio y las primeras revelaciones

En el material publicado, la influencer narró que el robo afectó recursos importantes que tenía contemplados para cubrir parte de los costos hospitalarios, honorarios médicos y gastos del posparto. Explicó que ella misma contrató a la trabajadora sin recomendación externa y que realizó filtros previos, incluida la solicitud de documentos identificatorios.

Sin embargo, durante la investigación posterior descubrió que estos documentos eran falsos y que la mujer utilizaba un nombre que no le correspondía, lo que sugiere que la acción pudo haber sido planeada.

Marlene relató que el día del robo tuvo que salir a realizar pagos y que la situación ocurrió en ese lapso. Añadió que, de acuerdo con la información que obtuvo, había personas esperando a la presunta responsable fuera del edificio.

Esto la hizo considerar que la intención pudo haber sido ingresar a la vivienda, pero al encontrar la oportunidad abierta, la mujer simplemente salió con los objetos sustraídos. Para la creadora de contenido, esto representó un alivio parcial, ya que un posible enfrentamiento habría sido especialmente riesgoso debido a su avanzado embarazo.

Reacciones, apoyo y llamado a la comunidad

La influencer señaló que decidió difundir el caso para evitar que otras personas pasen por una situación similar y para facilitar que alguien pueda identificar a la presunta responsable. También expresó que, aunque el impacto emocional fue considerable, busca aprender de la experiencia, soltar lo ocurrido y mantenerse enfocada en la próxima llegada de su bebé, prevista en tres semanas.

A través de su mensaje, agradeció el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y seguidores, quienes inundaron las redes con comentarios de solidaridad y ofrecimientos de ayuda. La situación continúa generando conversación digital, especialmente entre usuarios que comparten casos similares y recomiendan medidas de seguridad al contratar servicios domésticos.

