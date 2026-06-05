En el marco de los cuatro partidos del Mundial que albergará, Monterrey tiene una variada oferta cultural. El MARCO además presenta Constelaciones y derivas, que celebra el centenario de la colección Femsa; una versión actualizada de La Petite Mort, de Gabriel de la Mora (que se había presentado antes en el Museo Jumex), y Los cuervos vuelan hacia el norte, de Wendy Cabrera Rubio.

Y del 12 de junio al 3 de julio habrá “Noches de Verano”, que son conciertos que entre sus invitados estarán Sonido La Changa y Boombox Cartel.

En Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio se realizará el programa “Fiesta Mundialista”, con exposiciones, conciertos y danza. Por ejemplo, la muestra El mundo mira un balón, que explora el futbol como fenómeno cultural, social y político de alcance mundial, a través de camisetas históricas, objetos emblemáticos, figuras mundialistas y material audiovisual.

Otra muestra es México 86, con piezas de arte popular realizadas en la Copa Mundial de Futbol México 86. Y en el Parque Fundidora se llevará a cabo el Fifa Fan Fest, donde habrá conciertos de El Malilla, La Sonora Dinamita, Enrique Iglesias, Chayanne e Imagine Dragons.

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