Ecatepec, Méx.— En la colonia San Agustín Primera Sección se puso en funcionamiento un pozo de agua potable, el cual fue reperforado y rehabilitado con tecnología de punta para abastecer a más de 43 mil habitantes de tres comunidades.

Este es el cuarto pozo controlado con telemetría desde una tablet.

Al inicio de su administración, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que muchos de los pozos los encontraron colapsados, devastados, con huachicoleo de agua y con válvulas cerradas, por lo que realizaron trabajos exhaustivos para ponerlos en operación y rescatar la infraestructura.

La edil explicó que el pozo San Agustín, ubicado en avenida Adolfo López Mateos (R1), esquina con avenida Lourdes, colonia San Agustín Primera Sección, fue abandonado por años, por lo que fue reperforado 200 metros más para dotar agua de calidad.

“Antes estaba a 100 metros de profundidad. Hoy está a 300 metros para darnos (...) agua de calidad. Obviamente hay que tener todos los parámetros y normas que se tienen que cumplir”, dijo.

Destacó que el pozo beneficia a habitantes de San Agustín en sus tres secciones y producirá 35 litros por segundo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.