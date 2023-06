Brunenger vivió una situación inusual que fue presenciada por sus seguidores. En plena transmisión en vivo, el streamer argentino sufrió un asalto y todo quedó documentado en internet.

En aras de innovar su contenido, días atrás se mudó a la plataforma Kick. Ahí, decidió probar la experiencia de ser conductor de Uber, pero nunca imaginó que podría ser atracado.

Brunenger sufre asalto violento a bordo de un Taxi

Brunenger anunció en Twitter a sus fans que realizaría una transmisión especial. “Trabajando de Uber toda la noche”, escribió en un post.

La intervención del joven era crear contenido realizando viajes en la popular app de taxis para grabar la reacción de los pasajeros. Además, donaría las ganancias a causas benéficas.

Durante la noche del domingo, se encontraba en pleno en vivo cuando de pronto una persona le rompió el cristal de la puerta del copiloto. El sujeto le robó el celular y se dio a la fuga.

El streamer cortó la transmisión y minutos después reanudó el video para relatar a sus fans lo que sucedió. “Tenía el teléfono con el soporte y estaba esperando a la pasajera. De repente, frenó una moto y yo no la vi, pero la escuché frenar”, relató a sus seguidores.

Brunenger se mostró incrédulo y un tanto nervioso al recordar la experiencia: “Fue todo en un segundo”, y señaló que el asalto ocurrió en la avenida Belgrano del barrio de Balvanera, Buenos Aires.

Luego del suceso, envió un mensaje para tranquilizar a su audiencia: “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me pasó nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”.

¿Quién es Brunenger, el streamer que fue asaltado en vivo?

Bruno Kruszyn es uno de los streamer más influyentes de Argentina. El joven ascendió a la fama en 2018 dentro de Twitch, en la cual acumula más de 950 mil suscriptores.

A sus 19 años, Kruszyn es considerado uno de los personajes que revolucionó la plataforma con sus videos.

Durante la época de pandemia ganó popularidad al infiltrarse en las clases virtuales de Zoom. El streamer se hacía pasar por un alumno más, acto que desataba risas entre internautas.

En varias ocasiones ha confesado que durante su infancia se sintió excluido de entornos sociales, como la escuela. Por ello, todas las tardes pasaba horas viendo a influencers como Vegeta, Coscu y Frankkaster.

Brunenger es de los streamers más famosos de Argentina. Foto: Twitter @brunenger

