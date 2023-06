Ibai Llanos sufre hackeo en YouTube y acusa a Elon Musk: “me arruinaste el domingo”

El mundo streamer vivió un episodio poco común esta mañana. Ibai Llanos alertó a su comunidad de fans que fue víctima de un hackeo en su canal de YouTube, el cual acumula más de 10 millones de suscriptores.

El influencer se despertó con una terrible noticia este domingo. Y es que su cuenta estaba repleta de publicidad de Tesla, así lo relató por medio de una serie de historias en su perfil oficial de Instagram.

Además, reveló que en su canal se estaba realizando una transmisión en vivo de Elon Musk impartiendo una conferencia, por lo que no dudó en enviarle un mensaje de broma al líder de la compañía de autos eléctricos.

Ibai Llanos espera que su canal vuelva a funcionar con normalidad. Foto: Twitter Ibai Llanos

Ibai llanos "culpa" a Elon Musk y Tesla del hackeo a su canal de YouTube

“Hola chicos qué tal, aquí Ibai hablando. O debería decir Tesla U.S.A. La madre que me parió Elon Musk”, señaló enojado el creador de contenido al que le deshabilitaron los videos que tenía publicados en el perfil.

En seguida, detalló que hace unas horas atrás logró ponerse en contacto con la plataforma para recuperar su cuenta, y a manera de broma mencionó “Espero que gracias a estos ataques que le estoy haciendo a Twitter, Instagram me suba mucho más los seguidores”.

“YouTube ya está restableciendo todo con una nueva copia de seguridad... y no sé qué. En teoría, el canal de YouTube debería estar disponible los próximos minutos. Es una pena porque habíamos subido (un video) de las fotos por las calles que a muchos les estaban gustando”, explicó Llanos a sus followers.

Finalmente, envió un mensaje de broma al CEO de Tesla Motors en espera de recibir una explicación sobre lo ocurrido: “Grande, Elon Musk. Crea un coche volador y vete a tomar por cu**”.

Eso no fue todo, por medio de Twitter denunció públicamente el hecho. “Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas @elonmusk, me has jodido el domingo gilipollas”, sentenció en un tuit junto con la captura de pantalla de la supuesta conferencia de Musk.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

No es la primera vez que grandes personalidades de YouTube se ven involucradas en hackeos. Aunque al momento se desconocen las verdaderas causas del ataque cibernético, Llanos no desaprovechó para tomar el suceso con el humor que lo caracteriza.

