¿Music Sessions con Piqué? Ibai llanos comparte video del ex de Shakira cantando hit en TikTok

El stramer Ibai Llanos se volvió tendencia en redes sociales, luego de compartir la canción "Music sessions 53" de Bizarrap con Shakira cantada por Gerard Piqué, expareja de la cantante colombiana.

Por medio de TikTok, el influencer español difundió el video donde se escucha al exjugador del Barcelona cantar el exitoso tema.

En la grabación se escucha diferentes partes de la letra, mientras Ibai Llanos reacciona sorprendido.

Lee también Ibai Llanos reacciona a "Music Sessions #55" de Bizarrap y Peso Pluma: "te quedas en shock"

Sin embargo, la canción solo se trataba de un engaño por parte de la inteligencia artificial, pues el streamer, tras aguantar reírse y sorprenderse por el avance de la tecnología de la IA, el creador de contenido se limitó a decir: ''Es muy raro''.

Hasta el momento, el video cuenta con 866 mil reproducciones y con más de 86 mil “likes”.

Ibai Llanos reacciona a "Music Sessions #55" de Bizarrap y Peso Pluma

Luego de que se estrenará el pasado 31 de mayo la "Music Sessions #55" de Bizarrap y Peso Pluma, el streamer se sinceró con sus seguidores sobre los corridos tumbados. En primer lugar, explicó que desconoce varios aspectos de la cultura mexicana, pero que sí se encuentra familiarizado con el género musical.

“En México las abuelas y los abuelos escuchan los corridos… ¡Ojo aquí porque es un tema muy delicado! Pero lo que no escuchan los abuelos son los corridos tumbados, que es un nuevo subgénero que ha creado entre comillas Natanael Cano”.

Lee también "Swiftie": estás son las canciones más escuchadas de Taylor Swift en México, según YouTube

El streamer detalló a su audiencia que Peso Pluma es uno de los exponentes de dicho género. En seguida, comenzó a escuchar a detalle la letra de la canción y trató de adivinar el significado de algunas palabras que son propias de la jerga mexicana, como “pistear”.

Al terminar, Ibai Llanos externó “Soy español, obviamente estoy muy alejado de lo que puede ser un corrido mexicano porque no soy mexicano y hay cosas que me pueden sonar, pero obviamente no lo tengo claro”.

@ibaillanos Mi opinión sobre la Session de Biza y Peso Pluma ♬ sonido original - Ibai

Con información de Fernanda Ortiz Hernández.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr