Ibai Llanos reacciona a "Music Sessions #55" de Bizarrap y Peso Pluma: "te quedas en shock"

Ibai Llanos es uno de los streamers más relevantes de habla hispana. Durante una de sus últimas transmisiones los seguidores le solicitaron su opinión sobre la "BZRP Music Sessions #53" con Peso Pluma.

El pasado miércoles, “Doble P” y el DJ argentino estrenaron su dueto musical, el cual generó reacciones mixtas. Algunos fans dijeron que esperaban más de la colaboración, mientras que otros aplaudieron la mezcla de música electrónica con los corridos tumbados.

Pese a las críticas, al momento acumula 14 millones de reproducciones. Gran parte de ello se debe a que, a las pocas horas de su estreno, circuló en plataformas y llegó a los propios oídos de Llanos.

Peso Pluma y Bizarrap arrasaron en redes sociales. Foto: YouTube

Ibai Llanos opina sobre la "Music Sessions 55" de Bizarrap y Peso Pluma

Ibai Llanos se sinceró con sus seguidores sobre los corridos tumbados. En primer lugar, explicó que desconoce varios aspectos de la cultura mexicana, pero que sí se encuentra familiarizado con el género musical.

“En México las abuelas y los abuelos escuchan los corridos… ¡Ojo aquí porque es un tema muy delicado! Pero lo que no escuchan los abuelos son los corridos tumbados, que es un nuevo subgénero que ha creado entre comillas Natanael Cano”.

El streamer detalló a su audiencia que Peso Pluma es uno de los exponentes de dicho género. En seguida, comenzó a escuchar a detalle la letra de la canción y trató de adivinar el significado de algunas palabras que son propias de la jerga mexicana, como “pistear”.

Al terminar, Ibai Llanos externó “Soy español, obviamente estoy muy alejado de lo que puede ser un corrido mexicano porque no soy mexicano y hay cosas que me pueden sonar, pero obviamente no lo tengo claro”.

El influencer añadió que él no entendía el auge de los corridos tumbados con figuras como Natanael Cano: “Lo que nos ha pasado a muchos españoles es que tú te pones Peso Pluma ‘Ella Baila Sola’... es un temazo, lo escuchas en TikTok y te gusta”.

Sin embargo, destacó que muchas veces los artistas que se hacen virales con un tema no son conocidos en su totalidad por los fans.

“Si tú ahora mismo llegas a Bizarrap Music Sessions sin conocer demasiado el contexto de Peso Pluma, sólo lo conoces por una canción, no tienes ni idea de qué es un corrido tumbado, probablemente te quedas en shock”, concluyó.

@ibaillanos Mi opinión sobre la Session de Biza y Peso Pluma ♬ sonido original - Ibai

