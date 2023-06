"Swiftie": estás son las canciones más escuchadas de Taylor Swift en México, según YouTube

La mañana de este 2 de junio, la cantante Taylor Swift anunció tres fechas de conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira "The Eras Tour" por Latinoamérica.

Por medio de Twitter, la cantante estadounidense compartió el anuncio, donde también reveló fechas en Argentina y Brasil.

Taylor Swift anuncia fechas de conciertos en Latinoamérica.

Ante ello, la plataforma YouTube dio a conocer las canciones más escuchadas por la cantante estadounidense en territorio mexicano; aquí te contamos.

Lee también Taylor Swift en el Foro Sol: ¿Cuántas personas caben en el lugar donde dará concierto la cantante?

¿Cuáles son las 5 canciones más escuchadas de Taylor Swift en México?

De acuerdo con la empresa de videos, México es el quinto país que más escucha a Taylor Swift a nivel mundial con 231 millones de reproducciones.

Por ello, compartió las cinco canciones más escuchadas por mexicanos:

Blank Space - 19.6M de visualizaciones.

Lee también Taylor Swift en Foro Sol: ¿Cómo hacer el registro de Ticketmaster para comprar boletos?

Shake It Easy Breezy (Triple-Q) - 12.1M visualizaciones.

Lover - 8.7M visualizaciones.

Lee también Taylor Swift anuncia conciertos en México y desata ola de memes

Bad Blood - 8.62M visualizaciones.

You Belong With Me (Taylor's Version) - 8.52M visualizaciones.

Lee también ¿Dónde están las Dolls Drinks y cuánto cuestan las "licuachelas"?







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr