Agua Prieta, Sonora.- Corporaciones integrantes de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, aseguraron 24 vehículos, de los cuales 18 cuentan con reporte de robo en Estados Unidos, además de varias unidades con blindaje, entre ellas un vehículo tipo “monstruo”, debilitando de manera directa a las células criminales que operan en la región fronteriza.

El operativo se realizó a las 2.40 horas de la madrugada del lunes 8 de diciembre, derivado de una diligencia de cateo solicitada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en coordinación con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad del Estado.

Entre las unidades aseguradas se encuentran camionetas de reciente modelo, vehículos de alta gama y unidades con modificaciones especiales de blindaje.

Autos robados por células criminales en Sonora (08/12/2025). Foto: Especial

Los vehículos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica y, en su caso, coordinar acciones con autoridades del país vecino.

La Mesa Estatal de Paz y Seguridad, que preside el gobernador Alfonso Durazo Montaño, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, refrendó su compromiso de mantener operativos permanentes para cerrar el paso al tráfico transfronterizo de vehículos robados y combatir de manera frontal a las organizaciones criminales.

