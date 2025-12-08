Más Información

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Sheinbaum entra a la lista de las 67 personas más elegantes de 2025; The New York Times destaca los bordados mexicanos en su indumentaria

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

Liga MX: Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit en Palacio Nacional; destaca avances en derecho a vivienda digna

Agua Prieta, Sonora.- Corporaciones integrantes de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, aseguraron 24 vehículos, de los cuales 18 cuentan con en Estados Unidos, además de varias unidades con blindaje, entre ellas un vehículo tipo “monstruo”, debilitando de manera directa a lasque operan en la región fronteriza.

El operativo se realizó a las 2.40 horas de la madrugada del lunes 8 de diciembre, derivado de una diligencia de cateo solicitada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en coordinación con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad del Estado.

Entre las unidades aseguradas se encuentran camionetas de reciente modelo, y unidades con modificaciones especiales de blindaje.

Autos robados por células criminales en Sonora (08/12/2025). Foto: Especial
Los vehículos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica y, en su caso, coordinar acciones con autoridades del país vecino.

La Mesa Estatal de Paz y Seguridad, que preside el gobernador Alfonso Durazo Montaño, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, refrendó su compromiso de mantener operativos permanentes para cerrar el paso al tráfico transfronterizo de vehículos robados y combatir de manera frontal a las organizaciones criminales.

Autos robados por células criminales en Sonora (08/12/2025). Foto: Especial
