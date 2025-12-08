Más Información

Monterrey. – Al menos ocho personas, entre ellos adultos mayores, resultaron lesionadas después de que un conductor embistiera una en el municipio de Hidalgo en Nuevo León.

El atropello múltiple se registró en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, en el centro del municipio.

Se informó que los peregrinos se dirigían a la Parroquia de Nuestra Señora del Pueblito para los festejos tradicionales.

En pleno camino, un conductor embistió a los creyentes y posteriormente se dio a la fuga.

El presunto responsable no ha sido identificado por las autoridades y sólo se informó que conducía un vehículo Aveo en color rojo.

Al lugar acudieron rescatistas de Protección Civil de los municipios de Hidalgo, Mina y Abasolo, quienes brindaron los primeros auxilios en el sitio.

Posteriormente, los lesionados fueron trasladados a los hospitales Universitario, las clínicas 21 y 46 del IMSS, Clínica de la Sección 50, y otros hospitales privados.

afcl/LL

