La tarde de este domingo, una peregrinación con rumbo al Santuario de Guadalupe en San Luis Potosí se vio interrumpida por la explosión de material pirotécnico que era transportado en uno de los camiones participantes.

El incidente se registró en la ruta que atraviesa las colonias Río Españita y Martínez de la Vega, mientras el contingente avanzaba hacia el templo.

Según los primeros reportes, el estallido provocó lesiones en al menos cinco personas que viajaban en la unidad y en aquellas que caminaban cerca de ella.

Según información preliminar, tras la detonación, se vivieron momentos de confusión y temor entre los asistentes, quienes rápidamente solicitaron ayuda.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica y controlar la situación, además de verificar que no existieran riesgos adicionales por la presencia de más pirotecnia.

