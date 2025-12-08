La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió recomendaciones para los peregrinos que acudirán a la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre.

Cómo cada año, la basílica de Guadalupe le dará la bienvenida a miles de personas, por lo que la dependencia, a través de su cuenta en X, exhortó a la población a vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para poder quitárselas con facilidad; vigilar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; portar una tarjeta de seguridad con nombre, tipo de sangre, teléfono de contacto, alergias y medicamentos.

Recomendó ir acompañado y estar atento a familiares y amigos para evitar accidentes o extravíos, consumir alimentos de lugares establecidos para no tener problemas estomacales y queda prohibido el uso de pirotecnia.

Además, indicó que se debía de ubicar las carpas de servicios médicos y evitar la obstrucción de áreas de evacuación.

Detalló que, en caso de emergencia, seguir las indicaciones de las autoridades.

