La alcaldía Gustavo A. Madero informó que entregará tarjetones de acceso vehicular a los vecinos de las colonias aledañas a la Basílica de Guadalupe, del 28 de noviembre al 7 de diciembre en un horario de 10:00 a 16:00 horas, esto ante la llegada de peregrinos.

A través de sus redes sociales, la alcaldía detalló que los habitantes de las colonias Martín Carrera, Estrella, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, Industrial, Aragón y La Villa podrán tramitar su tarjetón presentando original y copia de su identificación oficial, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación.

Los puntos de entrega serán la explanada de la alcaldía, el Parque María Luisa, el Parque de los Cocodrilos y la entrada del Deportivo 18 de Marzo, con el objetivo de facilitar el acceso a los residentes.

“Ante la llegada de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, mañana inicia la entrega de Tarjetones de Acceso Vehicular para residentes en colonias aledañas”, indicó la demarcación en x.

Como cada año, miles de personas acuden a la Basílica de Guadalupe para celebrar sus festividades religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe, generando un incremento significativo en el tránsito vehicular en las zonas aledañas, por lo que la entrega de estos tarjetones busca garantizar la movilidad y seguridad de los habitantes durante estas fechas.

