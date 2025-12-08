Un solo paso separaba a Karina de las vías del Metro de la Ciudad de México. Sin darse cuenta, rebasó la línea amarilla de seguridad. Sumergida en sí misma, varios pensamientos inundaban su mente. Ese día, la joven de 24 años decidió no saltar. Al menos en otros 178 casos, no sucedió así.

Entre 2020 y 2025, 178 personas han fallecido tras presuntamente arrojarse a las vías del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.

143 de las víctimas son hombres, es decir, el 80%. En 2020, se reportaron 27 decesos. Desde entonces, la cifra promedio de muertes anuales se ha mantenido en 29.

Especialistas señalan que no hay una sola causa detrás de las razones que llevan a las personas a atentar contra ellas mismas en las instalaciones del Metro, un fenómeno que se repite en varias urbes del mundo. La perito y psicóloga Geru Aparicio, señala en entrevista que algunos factores como la precarización del empleo y largos tiempos de traslado en el transporte pueden influir.

La experta explica que los varones tienden a tener menos herramientas para gestionar sus emociones, contrario a las mujeres, quienes, desde la niñez, tienen un “permiso emocional” para expresarse, lo que podría ser una posible explicación detrás de la diferencia de cifras de suicidio entre ambos sexos.

Lee también Policía auxiliar es atacado en intento de asalto en Metro Ecatepec; agresores huyen tras lesionarlo

La Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña y que presenta la mayor afluencia del sistema, concentra la mayoría de muertes con un total de 54. En segundo lugar, la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, registró 33. Le sigue la Línea B, que sumó 20.

General Anaya e Hidalgo son las estaciones que registraron el mayor número de casos, con nueve cada una. Otros puntos del STC que acumulan una alta frecuencia son Bellas Artes y Nativitas, con seis casos, así como Panteones, Copilco e Instituto del Petróleo, con cinco incidentes en cada punto.

Las cifras del Metro también revelan que el horario nocturno es donde se presentan más casos. Entre las 19:00 y las 20:00 horas, se registraron 19 sucesos. De las 23:00 a 00:00 horas hay 15 registros.

“Rezas para que no ocurran más muertes”

Armando, conductor de trenes en el metro de la Ciudad de México, dice sentirse “afortunado” de haber arrollado solamente a una persona durante los cuatro años que lleva trabajando en el sistema de transporte. Asegura que no hay un patrón exacto: alguien puede pasar 10 años sin ningún siniestro, mientras que otro compañero suyo puede tener una víctima mortal en el primer recorrido tras ser contratado.

Pese a estar convencido de ser una persona “equilibrada y con buen manejo de emociones”, el suceso lo perturbó durante casi un año: se despertaba en las madrugadas, sobresaltado, con el recuerdo de la persona saltando a las vías.

“Llega un momento en el que estás alerta siempre, incluso cuando ves gente jugando, como adolescentes haciendo fintas de empujar a sus amigos. Llegas al trabajo rezando: que nadie se mate hoy”, asegura.

Lee también ¿Qué trabajos de modernización se hicieron en la Línea 1 del Metro? “Ni un tornillo quedó de antes”, asegura Brugada

Armando cuestiona el procedimiento después de reportar un incidente. Cuando le toco a él, informó a través de la radio que había arrollado a un hombre y se le solicitó que descendiera para “revisar de vista” la condición del cuerpo, lo que le afectó fuertemente.

El Metro lo canalizó días después al área psicológica y psiquiátrica, donde recibió una valoración médica. Ese procedimiento, sin embargo, asegura, fue entorpecido por el propio STC. Armando dice que hubo presiones: hacia él como trabajador y al especialista que lo atendía, como llamadas e insistencias para que regresara “lo más pronto posible” a trabajar.

Armando además desconfía de la cifra de personas arrolladas de 2020 a 2025 reportadas por el metro, pues piensa que 178 casos en seis años “es muy bajo”. Según él, hay semanas donde se registran hasta 10 casos.

Al respecto, el STC, a través de una tarjeta informativa, explicó que los conductores mantienen comunicación directa con los reguladores del sistema para recibir instrucciones. Entre ellas, es posible que se le solicite identificar en qué sitio del andén se encuentra una persona arrollada.

El protocolo en estos casos involucra realizar un corte de corriente que detiene la circulación de todos los trenes en movimiento y dar aviso inmediato a personal de Protección Civil del Metro y de Seguridad e Higiene, con la finalidad de realizar el rescate. Al mismo tiempo se solicita el arribo de una ambulancia y se da aviso al Ministerio Público.

Se verifica el estado de la persona arrollada y posterior al rescate o retiro del cuerpo, se energiza la vía y reanuda la operación.

El sistema de transporte indicó que los conductores reciben atención psicológica en los servicios de salud del metro y que sólo se les da de alta para retomar sus labores cuando son “aptos” para ello. “Cabe destacar, que los conductores de trenes son formados en el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo y reciben instrucción continua”, destacó el Metro.

Lee también FOTOS: Renovación de estaciones de la Línea 3 del Metro iniciará en diciembre de 2026

Metro registra 866 contenciones

El metro cuenta con el programa “Salvemos Vidas”, creado en agosto de 2016, con el propósito de brindar apoyo y auxilio para prevenir, disuadir y evitar la ocurrencia de muertes autoinfligidas en las instalaciones.

El programa contempla una serie de acciones para detectar personas con señales de alerta de riesgo suicida, persuadirlas, otorgarles primeros auxilios psicológicos y referirlas a servicios especializados para su atención.

En entrevista, Alhin Padilla, responsable del programa, señala que desde su creación, “Salvemos Vidas” ha logrado 866 contenciones para brindar apoyo a personas en posible situación de riesgo.

“7 de cada 10 casos son atendidos por personal de la policía auxiliar capacitado para identificar señales de alarma y también por medio de videovigilancia. Se activa un protocolo donde todas las áreas del Metro se coordinan para brindar contención”, explica la funcionaria. En lo que va del año, el programa ha realizado 98 contenciones en el STC.

La importancia de una red de apoyo

Octavio Rodríguez, experto en neuropsicología, señala que es necesario impulsar todavía más la accesibilidad a servicios de salud mental para prevenir que las personas atenten contra sí mismas.

“Una persona que ya ha intentado terminar con su vida y no lo logró, probablemente lo intente de nuevo, por eso es importante poner atención y acudir a las fuentes de apoyo más próximas con las que pueda contar, así como iniciar terapia”, explica el especialista.

Kevin, un chico de 21 años que pensó en terminar su vida en las instalaciones del Metro, menciona que le fue difícil acceder a servicios de salud mental gratuitos por la alta demanda. Pese a ello, encontró fuerza a través del apoyo de sus amigos y familia: “Eso fue lo que me detuvo, recuerda en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también Por qué sí debemos hablar del suicidio

El psicólogo Octavio Rodríguez recomienda acudir a servicios gubernamentales o de asociaciones para buscar apoyo psicológico.

Dentro de algunas estaciones del Metro hay módulos de “Salvemos Vidas” que ofrecen orientación psicológica gratuita. También existe la Línea de la Vida (800-911-2000), un centro de atención telefónica de la Secretaría de Salud sobre salud mental y adicciones que brinda apoyo especializado y gratuito las 24 horas del día.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales en alguna persona, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse para atentar contra la integridad de alguien.

Infografía: Ani Cortés

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!