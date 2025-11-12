Las obras en la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año con cierres parciales, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Movilidad (Semovi) que presentará este miércoles su titular Héctor Ulises García Nieto ante el Congreso de la Ciudad de México, como parte de la glosa por el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada.

