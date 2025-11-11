La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la reapertura por completo de la Línea 1 del Metro, para el próximo domingo 16 de noviembre a las 11:00 de la mañana, luego de más de dos años de obras.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que si bien las obras de renovación duraron “un tiempo”, aseguró que se está garantizando la Línea 1 del Metro por otros 50 años.

“Es el domingo 16 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, que vamos a inaugurar, por fin, a abrir el Metro de la Ciudad de México, la Línea 1 hasta Observatorio. Yo sé que la población ha esperado esta gran apertura y queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo, es una de las renovaciones más importantes que se han hecho a nivel mundial del Metro, que sí, duró un tiempo, pero estamos garantizando Línea 1 por otros 50 años”, dijo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada confirmó que este domingo 16 de noviembre quedará reabierto el tramo que faltaba de la Línea 1 del Metro. Fotos: Berenice Fregoso El universal

En conferencia de prensa, la mandataria adelantó que invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a la reapertura del próximo domingo y señaló que después se hará también una renovación en la Línea 3.

La línea 1 del Metro fue cerrada el 11 de julio de 2022 para obras de rehabilitación que en un primer momento se hicieron en el tramo que va de Pantitlán a Salto del Agua; en tanto, el 9 de noviembre de 2023 se cerró el segundo tramo de la línea de Balderas a Observatorio.

