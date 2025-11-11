Más Información

La jefa de Gobierno, , confirmó la reapertura por completo de la , para el próximo domingo 16 de noviembre a las 11:00 de la mañana, luego de más de dos años de obras.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que si bien las duraron “un tiempo”, aseguró que se está garantizando la Línea 1 del Metro por otros 50 años.

“Es el domingo 16 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, que vamos a inaugurar, por fin, a abrir el Metro de la Ciudad de México, la Línea 1 hasta Observatorio. Yo sé que la población ha esperado esta gran apertura y queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo, es una de las renovaciones más importantes que se han hecho a nivel mundial del Metro, que sí, duró un tiempo, pero estamos garantizando Línea 1 por otros 50 años”, dijo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada confirmó que este domingo 16 de noviembre quedará reabierto el tramo que faltaba de la Línea 1 del Metro. Fotos: Berenice Fregoso El universal
En conferencia de prensa, la mandataria adelantó que invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a la reapertura del próximo domingo y señaló que después se hará también una renovación en la Línea 3.

La línea 1 del Metro fue cerrada el 11 de julio de 2022 para obras de rehabilitación que en un primer momento se hicieron en el tramo que va de Pantitlán a Salto del Agua; en tanto, el 9 de noviembre de 2023 se cerró el segundo tramo de la línea de Balderas a Observatorio.

